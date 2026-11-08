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        Yeşilay'dan kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi

        Kırklareli'nde halk eğitim merkezi kursiyerlerine tütün bağımlılığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Yeşilay'dan kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi

        Kırklareli'nde halk eğitim merkezi kursiyerlerine tütün bağımlılığı eğitimi verildi.

        Kırklareli Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verilerek, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) yürüttüğü çalışmalar tanıtıldı.

        Programda, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında tütün bağımlılığının zararları, mücadele yöntemleri, toplumsal farkındalığın önemi ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.

        Etkinlik kapsamında açılan tanıtım standında Yeşilay'ın faaliyetleri anlatılarak broşür dağıtıldı, gönüllü kayıtları alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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