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        Kırklareli'nde organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

        Kırklareli'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nde organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

        Kırklareli'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda kurulan standı ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, programda, organ bağışının önemini, bağış sürecini ve hayat kurtarmadaki rolünü anlattı.

        Organ bağışının hayat kurtardığını ifade eden Cerit, birden fazla hastaya umut olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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