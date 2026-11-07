Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığınca göç alanındaki mevzuat ve talimatları doğrultusunda kentte yürütülen çalışmalar, göç yönetimi sürecinde kurumlar arası koordinasyon, uygulamalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.