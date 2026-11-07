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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Karacaibrahim Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, Kırklareli'ne önemli bir yatırımı kazandırmak için gece gündüz mücadele ettiklerini belirtti.

        Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmediğini dile getiren Bulut, altyapının tamamlandığı bölgelerde yama asfalt yapılıp yolun yeniden trafiğe açıldığını kaydetti.

        Çekilen zahmetin ve yaşanan geçici sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Tüm zorluklara ve şartlara rağmen imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, Kırklareli’mize sunulabilecek en nitelikli hizmeti ulaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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