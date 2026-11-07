Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Karacaibrahim Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, Kırklareli'ne önemli bir yatırımı kazandırmak için gece gündüz mücadele ettiklerini belirtti.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmediğini dile getiren Bulut, altyapının tamamlandığı bölgelerde yama asfalt yapılıp yolun yeniden trafiğe açıldığını kaydetti.

Çekilen zahmetin ve yaşanan geçici sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Tüm zorluklara ve şartlara rağmen imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, Kırklareli’mize sunulabilecek en nitelikli hizmeti ulaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.