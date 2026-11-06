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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.

        Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

        Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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