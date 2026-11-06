Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.
Giriş: 06.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.
Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.
Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
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