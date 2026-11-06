Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Vefa İlaç Kadın Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Vefa İlaç Kadın Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

        Vali Turan, kadın basketbol takımını valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kenti en iyi şekilde temsil eden sporculara teşekkür etti.

        Türkiye Yüzyılı'nda sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Turan, yeni sezonda gerçekleştirilen 4 maçın hepsinde galip gelen takımı tebrik ederek, başarı diledi.

        Turan, takım çalışmaları hakkında kulüp başkanı Günalp Ferit Kaya'dan bilgi aldı.

        REKLAM

        Ziyarete, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, fabrika ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli Valisi Turan, fabrika ziyaretlerine devam ediyor
        Vizeli gençlere evlilik öncesi eğitim
        Vizeli gençlere evlilik öncesi eğitim
        Kırklareli'ndeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunuyor
        Kırklareli'ndeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunuyor
        Kırklareli Üniversitesinde bölüm başkanları toplantısı yapıldı
        Kırklareli Üniversitesinde bölüm başkanları toplantısı yapıldı