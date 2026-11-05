Kırklareli Üniversitesinde bölüm başkanları toplantısı yapıldı

Bölüm başkanlarının talep ve değerlendirmelerinin dinlendiği toplantıda, üniversitenin akademik ve kurumsal kalitesini artırmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. İskender Gümüş ve Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan da katıldı.

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