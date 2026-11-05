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        Kırklareli'ndeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunuyor

        Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, il genelindeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunduğunu, kalan 15 köyde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Kırklareli'ndeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunuyor

        Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, il genelindeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunduğunu, kalan 15 köyde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının dördüncü birleşiminde, 2027 yılı yatırım, performans ve bütçe tasarılarına ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.

        Köylerde altyapı ve yol hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar da yürüttüklerini belirten Kuşoğlu, güvenlik kamerası sistemlerinin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini söyledi.

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        Kamera montaj çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Kuşoğlu, "Bu yıl içerisinde 3 ilçemizin 6 köyünde güvenlik sistemleri kurulmuş, 18 kamera faaliyete geçirilmiştir. 5 ilçemize bağlı 24 köyümüzün güvenlik kameraları onarılmıştır. Toplam 178 köyümüzün 163'ünde kamera sistemi mevcut olup, geri kalan 15 köyümüzün kamera sistemleriyle ilgili çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

        Kuşoğlu, İl Özel İdaresinin 2027 yılı gelir ve gider bütçe tasarısının ise 1 milyar 800 milyon lira olarak hazırlandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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