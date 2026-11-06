Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

Gündem maddesi, yeniden görüşülmek üzere oy birliği ile gündemde tutulmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Toplantıda, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan tahmini bütçesi 15 milyon lira olan "İkinci Evim Aydınlık Geleceğim Projesi"nin 2,5 milyon liralık eş finansman desteğinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na imza yetkisi verilmesine yönelik gündem maddesi görüşüldü.

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