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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Işık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile 8 Kasım Mahallesi'nde ikamet eden Özer ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Ailenin taleplerini dinleyen ve bir süre sohbet eden Işık, her fırsatta hane ziyaretlerine devam edeceğini kaydetti.

        - Pınarhisar'da "Halk Toplantısı" düzenlendi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Halk Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Talay, Ali Özel Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda, belediye hizmetleri, tamamlanan ve planlanan projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

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        Vatandaşların sorularını, talep ve önerilerini dinleyen Talay, ilçe sakinlerinin fikirlerinin belediye hizmetlerine yön vermede önemli olduğunu belirtti.

        Toplantıya katılıp daha iyi hizmetlerin sunulması için öneride bulunan vatandaşlara teşekkür eden Talay, Pınarhisar için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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