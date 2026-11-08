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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Şarkıcı Mehmet Erdem, Kırklareli'nde konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Şarkıcı Mehmet Erdem, Kırklareli'nde konser verecek.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mehmet Erdem'in sahne alacağını belirtti.

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun en güzel şekilde kutlanacağını aktaran Bulut, vatandaşları konsere davet etti.

        - Güvenlik Hizmetlerine Yönelik İstişare Toplantısı yapıldı

        Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce, Güvenlik Hizmetlerine Yönelik İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Nurgül Yavaş, Kurum Avukatı Anıl Nadir Aktaş ve kurum bünyesinde görev yapan güvenlik personeli katıldı.

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        Toplantıda, güvenlik hizmetlerinin organizasyonu ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında güvenlik personeli bilgilendirildi.

        - Arıcılık kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce arıcılık kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılacak kursun kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        9 Kasım Pazartesi başlayıp 7 Aralık Pazartesi sona erecek kursa katılmak isteyenlerin merkez ya da e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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