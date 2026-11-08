Kırklareli'nden kısa kısa

9 Kasım Pazartesi başlayıp 7 Aralık Pazartesi sona erecek kursa katılmak isteyenlerin merkez ya da e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılacak kursun kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, güvenlik hizmetlerinin organizasyonu ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında güvenlik personeli bilgilendirildi.

Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Nurgül Yavaş, Kurum Avukatı Anıl Nadir Aktaş ve kurum bünyesinde görev yapan güvenlik personeli katıldı.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun en güzel şekilde kutlanacağını aktaran Bulut, vatandaşları konsere davet etti.

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