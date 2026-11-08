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        Kırklareli Üniversitesi öğrencileri iklim projeleriyle COP31'de yer alacak

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencileri, iklim krizi, sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığı konularında hazırladıkları projelerle Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Kırklareli Üniversitesi öğrencileri iklim projeleriyle COP31'de yer alacak

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencileri, iklim krizi, sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığı konularında hazırladıkları projelerle Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yer alacak.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ali Ekber Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladığı "İklim Krizine Karşı Tıbbi Müdahale" Projesi'yle sağlık kuruluşlarındaki israfı azaltmayı hedeflediğini söyledi.

        İklim değişikliğinin etkilerine karşı somut ve uygulanabilir çözümler geliştirmek istediğini belirten Nas, "İlaç kutuları ve gereksiz malzeme kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor. Özellikle eldiven kullanımını dikkate almamız lazım. Karbon ayak izi karşımıza ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji kullanımı olarak çıkıyor. Projemin kabul edilmesi, beni çok memnun etti. İklim krizi, küresel bir sorun ve hepimizin bu konuda küçük de olsa bir adım atması gerekiyor." diye konuştu.

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        - "Bu küresel organizasyonda yer alacak olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum"

        Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gaye Başaran da 6 kişilik ekibiyle hazırladığı "COP31 için 31 Fidan" ve "Öğrenciden İşletmeye" başlıklı iki projesinin de kabul gördüğünü anlattı.

        "COP31 için 31 Fidan" Projesi doğrultusunda üniversitenin Kayalı, Kavaklı ve Karahıdır yerleşkelerine iklim adaleti ve sürdürülebilir ulaşım gibi temalarla 31 fidan diktiklerini belirten Başaran, bilgi panolarındaki QR kodlar aracılığıyla öğrencileri BM iklim çalışmaları ile çevre hukuku alanındaki bilgilere yönlendirdiklerini söyledi.

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        "Öğrenciden İşletmeye" Projesi'yle de üniversite-sanayi işbirliğini amaçladıklarını vurgulayan Başaran, şöyle devam etti:

        "Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Yeşil Dönüşüm Çalıştayı'nda mühendislik, hukuk ve genel kültür başlıklarında hazırladığımız yeşil dönüşüm kataloğunu işletmelerimize dağıttık. İşletmelerimizin sürdürülebilirliğe olan katkılarını artırmayı hedefledik. Kataloğumuzdaki öneriler dikkate alınarak bir deklarasyon yayımlandı. Lise yıllarından bu yana Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerini takip ediyorum. Memleketim Antalya'da düzenlenecek bu küresel organizasyonda yer alacak olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum."

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        Başaran, üniversite bünyesinde "Sürdürülebilir Gelecek Kulübü"nü kurarak çevre hukuku ve sürdürülebilirlik alanındaki farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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