Kırklareli'nde bir ayda 45 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde ekim ayında 45 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde ekim ayında 45 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde ve meydana gelen olaylarda 607 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 113 şüpheli yakalanırken, 8 tüfek, 7 tabanca ve 10 kesici alet ele geçirildi. 30 hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Suça karıştığı tespit edilen 45 şüpheli de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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