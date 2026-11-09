Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü

Doğayla iç içe olmak isteyenler, yürüyüş yollarında zaman geçirirken, sürücüler de manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.

Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen ormanlar, dere ve kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu.

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