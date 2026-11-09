Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kırklareli'de bir ikamette yapılan aramada 100 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'de bir ikamette yapılan aramada 100 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin ile "payp" olarak tabir edilen 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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