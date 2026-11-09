Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Giriş: 09.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamette arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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