Demirköylü sporcu Akan şampiyon oldu

Tekirdağ Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Teşvik Şampiyonası'nda mücadele eden Demirköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yasemin Akan, altın madalya kazandı.

15 kulüp ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 71 kilo Elit Bayanlar kategorisinde ringe çıkan Akan, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, dereceye giren sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyor, emeği geçen antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Demirköy Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye, gençlerimizin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Tebrikler Yasemin, seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.