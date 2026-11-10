Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Demirköylü sporcu Akan şampiyon oldu

        Demirköylü sporcu Akan şampiyon oldu

        Tekirdağ Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Teşvik Şampiyonası'nda mücadele eden Demirköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yasemin Akan, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Demirköylü sporcu Akan şampiyon oldu

        Tekirdağ Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Teşvik Şampiyonası'nda mücadele eden Demirköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yasemin Akan, altın madalya kazandı.

        15 kulüp ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 71 kilo Elit Bayanlar kategorisinde ringe çıkan Akan, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, dereceye giren sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyor, emeği geçen antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Demirköy Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye, gençlerimizin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Tebrikler Yasemin, seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        Kırklareli'den kısa kısa
        Kırklareli'den kısa kısa
        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 38 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 38 olarak ölçüldü
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı