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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri GÜNCELLEME - Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 00:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli hastanede hayatını kaybetti.

        Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki görme engelli Necati Geniş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Geniş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan Geniş'in Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilcisi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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