Kırklareli Bağ Bozumu Şenliği'nde coğrafi işaretli "hardaliye" ön plana çıkarılacak

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde coğrafi işaretli "hardaliye"nin ön plana çıkarılacağını belirtti.

Bulut, belediyede düzenlediği basın toplantısında, bu tür etkinliklerin kültürün yaşatılması, birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentin pek çok sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını ancak sosyal ve kültürel etkinlikleri hiçbir zaman ötelemediklerini vurgulayan Bulut, geçmişte büyük değer taşıyan üzüm ve bağcılık sektörünü yeniden hatırlatmak istediklerini ifade etti.

Kenti gastronomi anlamında tanıtmak ve hak ettiği konuma kavuşturmak için çalıştıklarını kaydeden Bulut, şunları kaydetti:

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"Özellikle hardaliye bizim olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesi. İnşallah coğrafi işaretli ürünümüzü de hak ettiği yere taşıyabilmek için üreticilerimizle el ele vereceğiz. Bağ bozumunda da olmazsa olmaz ürünümüz hardaliyemiz olacak."

Kent Konseyi Başkanı Abdullah Mutluer de 4-6 Eylül'de düzenlenecek şenliğe tüm vatandaşları davet etti ve etkinliklerin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.​​​​​​​