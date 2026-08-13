Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu

Etkinlikte belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu.

Bulut, mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri ilk ağızdan dinlemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, buluşmaya katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bulut, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bulut, mahallede düzenlenen etkinlikte, tamamlanan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

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