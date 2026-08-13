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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Halk Buluşmaları" kapsamında Pınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Halk Buluşmaları" kapsamında Pınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Bulut, mahallede düzenlenen etkinlikte, tamamlanan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bulut, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Bulut, mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri ilk ağızdan dinlemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, buluşmaya katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Etkinlikte belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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