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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, muhtarlarla bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, muhtarlarla bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Bulut, bir restoranda muhtarların taleplerini dinledi.

        Kırklareli Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde 4-5-6 Eylül tarihlerinde 17'ncisi gerçekleştirilecek "Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" programı hakkında da muhtarlara bilgi veren Bulut, tüm muhtarları ve vatandaşları şenliğe davet etti.

        İstişare kültürünü güçlendirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Bulut, kent için en doğru kararları ortak akılla almaya devam edeceklerini kaydetti.

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