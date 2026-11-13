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        Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaretler devam ediyor

        Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaretler devam ediyor

        Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a ziyaretler devam ediyor.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı makamında ziyaret etti.

        Turanlı, ziyarette Çakır'a görevinde başarı diledi.

        Çakır da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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