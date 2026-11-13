Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaretler devam ediyor
Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a ziyaretler devam ediyor.
Giriş: 13.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a ziyaretler devam ediyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Turanlı, ziyarette Çakır'a görevinde başarı diledi.
Çakır da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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