Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaretler devam ediyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı makamında ziyaret etti.

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