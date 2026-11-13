TÜGVA Kırklareli İl Başkanlığına Akın Babar atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kırklareli İl Başkanlığına Akın Babar getirildi.

Kırklareli'nde uzun yıllardır gençlik, eğitim, kültür, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında projeler yürüten Babar, daha önce Genç Memur-Sen Kırklareli İl Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Babar, yaptığı açıklamada, yeni görevinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli gençliğine hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Babar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar eğitimden teknolojiye, kültürden spora kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Şimdi bu tecrübemizi TÜGVA çatısı altında daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Gençlerimizin sadece etkinliklere katılan değil, aynı zamanda fikir geliştiren ve proje üreten bireyler olarak yetişmesi için Kırklareli'nde yeni bir dönem başlatıyoruz."

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Daha önce TÜGVA Kırklareli İstişare Kurulu'nda da yer alan Babar, Genç Memur-Sen dönemindeki "Kur’an’a İlk Adım, Geleceğe İlk Pedal" projesi, Sezai Karakoç anısına oluşturulan hatıra ormanı ve "Dökümden Gökyüzüne, Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a" konferansı gibi organizasyonlarla tanınıyor.