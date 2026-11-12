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        Kıyıköy'de balıkçı teknelerine sıkı denetim

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, balıkçı teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Kıyıköy'de balıkçı teknelerine sıkı denetim

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, balıkçı teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda trol ve ortasu trolü tekneleri denetlendi. Kontrollerde, su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuata uygunluk ve balıkçılık faaliyetleri incelendi.

        Denetimlerin, denizlerdeki balık popülasyonunun korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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