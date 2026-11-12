KTSO başkan adayı Nişikli, basın mensuplarıyla buluştu
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkan adayı Erdinç Nişikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkan adayı Erdinç Nişikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen programa, KTSO meclis üyesi adayları da katıldı.
Nişikli, konuşmasında, oda faaliyetlerine yönelik projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Kentteki iş dünyasının gelişmesi, oda üyelerinin beklentilerinin karşılanması amacıyla projeler ürettiklerini ifade eden Nişikli, kentteki ticari hayatın ileriye taşınması amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.
Programa katılan basın mensuplarına teşekkür eden Nişikli, oda seçiminin herkes için hayırlı olmasını diledi.
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