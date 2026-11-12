KTSO başkan adayı Nişikli, basın mensuplarıyla buluştu

Programa katılan basın mensuplarına teşekkür eden Nişikli, oda seçiminin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bir restoranda düzenlenen programa, KTSO meclis üyesi adayları da katıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkan adayı Erdinç Nişikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.