Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Kırklareli Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        – Kırklareli Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Kırklareli Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        – Kırklareli Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

        Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Açıklamada ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya HAYAT 112 Acil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi
        Kırklareli'nde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
        Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Lüleburgaz'da öğrencilere su tasarrufu ve sağlıklı beslenme eğitimi
        Lüleburgaz'da öğrencilere su tasarrufu ve sağlıklı beslenme eğitimi