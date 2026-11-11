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        Kırklareli'nde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Kırklareli'nde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

        Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir düğün salonunda kabul töreni gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bugün gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

        Törenin ardından "Kurtuluşun Hikayesi Samsun'dan Kırklareli" adlı müzikli gösteri sunuldu. Gösteride Atatürk’ü temsilen tiyatro oyuncusu Semih Özbilgin zeybek oynadı.

        Programda Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile gaziler bir araya gelerek kurtuluş pastası kesti.

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        Kutlamalar, daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

        Vatandaşlar, şarkıcı Mehmet Erdem'in sevilen şarkılarıyla kurtuluş coşkusunu yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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