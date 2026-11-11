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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sekizinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

        Toplantıda, iklim değişikliğine bağlı taşkın riskleri kapsamında köy içi dere geçişleri, köprü ve menfezlerin drenaj kapasitelerinin araştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

        Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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