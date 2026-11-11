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        Kırklareli'nde Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Kurum Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli'nde Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Kurum Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Kurum Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli'nde Geçici Koruyucu Aile Modeli Paydaş Kurum Toplantısı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde, Avrupa Birliği finansman desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen toplantı, Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

        Toplantıya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile ilgili kurum yöneticileri ve paydaş temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, korunma ihtiyacı bulunan çocukların güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerini esas alan modelin uygulama süreçleri ile kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

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        Program kapsamında Prof. Dr. Ergün Hasgül de modelin uygulanmasına yönelik sunum yaptı.

        Vali Uğur Turan, kentte 36 koruyucu ailenin yanında 45 çocuğun sevgi ve güven içerisinde büyüdüğünü ifade etti.

        Geçici Koruyucu Aile Modeli'nin yaygınlaştırılmasında kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Turan, "Her çocuğumuzun kendisini güvende hissetmesi, sevildiğini bilmesi ve sağlıklı bir aile ortamında büyümesi, devletimizin ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın üstün yararını gözeten, onları sevgiyle kucaklayan her çalışma, güçlü aile yapımızın ve güçlü Türkiye’nin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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