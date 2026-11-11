Vali Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu heyetini makamında kabul etti

Vali Turan, Rumeli ve Balkanlar ile kurulan gönül köprülerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette, tarihi, kültürel ve gönül bağlarının yaşatılması, ortak medeniyet mirasının korunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz ile federasyon yöneticilerini makamında kabul etti.

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