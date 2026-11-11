Vali Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu heyetini makamında kabul etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz ile federasyon yöneticilerini makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz ile federasyon yöneticilerini makamında kabul etti.
Ziyarette, tarihi, kültürel ve gönül bağlarının yaşatılması, ortak medeniyet mirasının korunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Vali Turan, Rumeli ve Balkanlar ile kurulan gönül köprülerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Gürbüz de federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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