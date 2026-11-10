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        SHARE Projesi ile Istrancalar turizmine uluslararası destek

        Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen SHARE Projesi kapsamında, Istrancalar'ın doğal ve gastronomik zenginliklerinin tanıtılması amacıyla gazeteciler, turizm profesyonelleri ve içerik üreticilerine yönelik fotoğraf turu ve tanıtım gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:59 Güncelleme:
        SHARE Projesi ile Istrancalar turizmine uluslararası destek

        Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen SHARE Projesi kapsamında, Istrancalar’ın doğal ve gastronomik zenginliklerinin tanıtılması amacıyla gazeteciler, turizm profesyonelleri ve içerik üreticilerine yönelik fotoğraf turu ve tanıtım gezisi düzenlendi.

        8 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 kişinin katıldığı programda, Kırklareli’nin doğa ve gastronomi turizmi potansiyeli yerinde tanıtıldı.

        Kırklareli Vilayet Meydanı’ndan hareket eden katılımcılar, DemirköySivriler güzergâhını takip ederek Güneşli Göller’e yaklaşık 3 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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        Kırklareli fotoğraf sanatçılarının da katıldığı etkinlikte, Istranca Dağlarının sonbahar manzaraları fotoğraflanarak sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldı.

        Programda Hamdibey köyünü de ziyaret eden katılımcılar, Balkan mutfağına ait yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Yerel üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerde ise kırsal turizmin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Etkinlikte ayrıca, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından proje kapsamında temin edilen 7 kişilik, düşük emisyonlu çevre dostu hibrit araç da turizm profesyonellerine tanıtıldı.

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        Interreg VIA IPA BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı 20212027 kapsamında hayata geçirilen SHARE Projesi, 956 bin 65 avro bütçeyle Pomorie Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Prosveta 1888 Toplum Merkezi ortaklığında yürütülüyor. Projeyle Kırklareli ve Pomorie’nin doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin ortak bir turizm destinasyonu çatısı altında buluşturularak sürdürülebilir sınır ötesi turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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