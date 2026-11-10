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        Kırklarelili güreşçiler "Ataya Saygı Güreş Turnuvası"ndan 5 madalyayla döndü

        Kırklarelili güreşçiler, Tekirdağ'da düzenlenen "Ataya Saygı Güreş Turnuvası"nda 5 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Kırklarelili güreşçiler "Ataya Saygı Güreş Turnuvası"ndan 5 madalyayla döndü

        Kırklarelili güreşçiler, Tekirdağ'da düzenlenen "Ataya Saygı Güreş Turnuvası"nda 5 madalya kazandı.

        Çerkezköy Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen turnuvaya katılan Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş takımı, farklı kategorilerde rakipleriyle mücadele etti.

        Müsabakalarda kızlarda Tuana Alya Mercan birinci, Ela Çakal ikinci, Belinay Uçar ve Fatıma Elanur Tapu üçüncü olurken, erkeklerde ise Ediz Gülşen üçüncülük elde etti.

        Güreş antrenörü Mehlika Öztürk, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, sporcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

        Anlamlı bir turnuvada mücadele ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Atamızın anısına düzenlenen bu organizasyonda Kırklareli'mizi en iyi şekilde temsil ettik. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bize 5 madalya getirdi. Hedefimiz her zaman daha yukarıya tırmanmak ve milli takıma yeni sporcular kazandırmak. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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