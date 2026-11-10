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        Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 12 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 12 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de yürütülen çalışmada, tespit edilen 34 şüpheliye yönelik sistemsel araştırmalar ve teknik takip ile kripto varlık şirketlerinden alınan veriler ile bankalar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlendi.

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        Savcılık, örgüt elebaşı Y.C. ile diğer şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sistem içerisinde dolaşıma sokmak amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurduklarını, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar üzerinden akladıklarını tespit etti.

        12 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Operasyonda birçok dijital materyal ele geçirildi, 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konuldu.

        MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirketin hesaplarında 12,7 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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