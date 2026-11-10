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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar'dan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaret

        Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar'dan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaret

        Kırklareli Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar'dan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaret

        Kırklareli Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti.

        Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar'ın da eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Işıldar ve Dündar'a teşekkür etti.

        İl Müftüsü Işıldar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ak, "Kırklareli'mizin manevi ve kültürel hayatına katkı sunacak tüm çalışmalarda kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz. Sayın Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Müftü Işıldar da misafirperverliğinden dolayı Rektör Ak'a teşekkür ederek, kentte yürütülecek hizmetlerde üniversite ile uyum içerisinde çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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