Kırklareli Üniversitesinden uluslararası işbirliği

Kırklareli Üniversitesi ile Kuzey Makedonya'daki Nene Teresa Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen temaslar kapsamında düzenlenen imza töreninde protokole, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Nene Teresa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekim Fetaji imza attılar.

İmzalanan protokol ile iki kurum arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde akademik personel ile öğrenci değişimi yapılması, ortak bilimsel etkinlikler düzenlenmesi, yayın ve araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliği ağının genişletilmesi amaçlanıyor.