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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri KLÜ'de Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        KLÜ'de Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        KLÜ'de Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı toplantıda, üniversite öğrencilerinin trafik ve toplu taşımada karşılaştığı sorunlar, ulaşım ihtiyaçları ve çözüm önerileri görüşüldü.

        Toplantıda, öğrencilerin kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, trafik güvenliğinin ve toplu taşıma hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

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        Vali Turan, öğrencilerin her sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Gençlere verilen değeri geleceğe verilen önem olarak gördüğünü ifade eden Turan​​​​​, "Ailelerinin bizlere emanet ettiği, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacak kıymetli gençlerimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu her şeyden önce gelmektedir. Kırklareli'mizde eğitim gören her bir öğrencimizin kendisini bu şehrin bir parçası, bu büyük ailenin kıymetli bir ferdi olarak hissetmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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