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        Kırklareli'nde buğday ekimine yerinde denetim

        Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kırklareli'nde buğday ekimine yerinde denetim

        Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede devam eden buğday ekim çalışmalarına yönelik saha denetimi gerçekleştirdi. Buğday üreticileriyle tarlalarında görüşen teknik ekipler, ekim faaliyetlerini yerinde denetleyerek görüş alışverişinde bulundu.

        Gerçekleştirilen denetimlerde üreticilere buğday ekim sürecine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması açısından doğru ekim uygulamalarının önemine dikkat çekilirken, üreticilerin bilinçli tarım uygulamaları konusunda bilgilendirilmesine yönelik saha denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

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