Kırklareli'nde buğday ekimine yerinde denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede devam eden buğday ekim çalışmalarına yönelik saha denetimi gerçekleştirdi. Buğday üreticileriyle tarlalarında görüşen teknik ekipler, ekim faaliyetlerini yerinde denetleyerek görüş alışverişinde bulundu.

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