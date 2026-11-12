Kırklareli'nden kısa kısa

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Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde kontrol yapıldı.
Açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ilgili kanun kapsamında düzenli olarak denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
- Sağlıklı beslenme ve su verimliliği eğitimi verildi
Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve su verimliliği eğitimi düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından öğrencilere su verimliliği, su israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni konularında bilgi verildi.
Eğitimlerin ilçe genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.
- Buğday üreticilerine teknik bilgilendirme yapıldı
Pehlivanköy ilçesinde buğday üreticilerine yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki buğday üreticilerini ziyaret etti.
Ziyarette, sahada devam eden buğday ekim çalışmaları gözlemlenerek üreticilere ekim ve bakım süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmede bulunuldu.
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