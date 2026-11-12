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        Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığı eğitimi verildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığı eğitimi verildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimi verildi.

        Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü muhtevasında yürütülen Güvenli Okul Eğitimleri çerçevesinde, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Demirköy Atatürk İlkokulunda ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz tarafından Demirköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda verilen akran zorbalığının önlenmesine eğitimlerde, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması, zorbalığın önlenmesi ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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