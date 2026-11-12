Kırklareli'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
– Babaeski ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Giriş: 12.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
– Babaeski ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki üreticilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, tarımın her aşamasında üreticilerin yanında olunmaya ve bilgi ile tecrübe paylaşımına devam edileceği kaydedildi.
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