Kırklareli'nde FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçış girişimi engellendi: 4 tutuklama

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile bu kişilere yardım ettiği değerlendirilen araç sürücüsü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ile araç sürücüsü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Babaeski Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde emniyet birimlerince ortak çalışma yürütüldü. İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışması kapsamında Babaeski ilçe sınırları içerisinde şüpheli bir araç durduruldu.

REKLAM

Yurt dışında kaçma girişiminde bulunduğu tespit edilen araçta, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli süreçleri Bölge Adliye Mahkemesinde devam eden 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilmiş pilot üsteğmen ve teğmen rütbelerindeki 2 kişi, bir astsubay ve bir polis memuru olduğu bildirildi.

Şüphelilere yardım ettiği ve organizatörlük yaptığı değerlendirilen araç sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü de tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.