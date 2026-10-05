Kırklareli İl Genel Meclisinde 2027 yılı yatırım programı görüşüldü

Birleşimde ayrıca Kırklareli İl Özel İdaresi 2027 Yılı Yatırım Programı taslağına ilişkin ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Vize ilçesine bağlı Kömürköy ile Merkez ilçeye bağlı Ürünlü köyünde bulunan kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi ve onarım çalışmalarının ek yatırım programına alınarak gerekli ödeneğin tahsis edilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından madde, oy birliğiyle Altyapı Komisyonuna havale edildi.

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