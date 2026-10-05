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        Kırklareli İl Genel Meclisinde 2027 yılı yatırım programı görüşüldü

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisinde 2027 yılı yatırım programı görüşüldü

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.

        Toplantıda, Vize ilçesine bağlı Kömürköy ile Merkez ilçeye bağlı Ürünlü köyünde bulunan kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi ve onarım çalışmalarının ek yatırım programına alınarak gerekli ödeneğin tahsis edilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından madde, oy birliğiyle Altyapı Komisyonuna havale edildi.

        Birleşimde ayrıca Kırklareli İl Özel İdaresi 2027 Yılı Yatırım Programı taslağına ilişkin ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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