Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

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