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        Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı devam ediyor

        Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı devam ediyor

        Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı sürüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden alan incelemede bulundu.

        Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, personele görevinde kolaylık diledi.

        Bulut, açıklamasında, spor tesisi ve çocuk parkı yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

        Projede kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bulut, peyzaj düzenlemeleri için planlamaların yapıldığını söyledi.

        Proje alanında sentetik çim futbol sahası, basketbol kortu, çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin yer alacağını dile getiren Bulut, "Böylelikle mahallemize, ailelerimize, çocuklarımıza yine çok güzel bir mirası bırakmış olacağız. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak. Tüm ailelerimizin nefes alabileceği, hem de çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği, oynayabileceği, eğlenebileceği çok güzel bir parka kavuşuyor inşallah."diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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