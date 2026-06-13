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        Kırklareli merkezli sahte engelli raporu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı

        Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz engelli raporu düzenleyerek sosyal yardım, bakım maaşı, vergi indirimi ve malulen emeklilik gibi haklardan haksız yararlanılmasını sağladıkları öne sürülen suç örgütlerine yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Kırklareli merkezli sahte engelli raporu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı

        Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz engelli raporu düzenleyerek sosyal yardım, bakım maaşı, vergi indirimi ve malulen emeklilik gibi haklardan haksız yararlanılmasını sağladıkları öne sürülen suç örgütlerine yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu personelinin de aralarında bulunduğu ve "Bilgiçler" ile "Kavmazlar" olarak bilinen suç örgütlerinin usulsüz engelli raporları düzenlenmesine aracılık ettiği, sahte belgelerle çeşitli kamu desteklerinden yararlanılmasını sağladığı belirlendi.

        Başsavcılık koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında aralarında 2 doktor, 3 tıbbi sekreter ve sahte engelli raporuyla engelli KPSS kontenjanından öğretmen olarak atandığı öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 21 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 119 kişi tespit edildi.

        Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak" suçlarından tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturmada suç örgütlerinin faaliyetleri sonucu 12 kişinin ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın aldığı, 38 kişinin engelli aylığı aldığı, 14 kişinin vergi indirimi ve malulen emeklilik hakkı elde ettiği, 30 kişinin de aynı yöntemle malulen emekli olmak için SGK’ye başvurduğu tespit edildi.

        Örgütlerin sahte rapor ve belgeler karşılığında yaklaşık 17 milyon 850 bin lira haksız kazanç sağladığı, kamuya verilen zararın ise yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

        Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken sahte evraklarla usulsüz engelli raporu aldığı değerlendirilen 119 kişi de yeniden değerlendirilmek üzere hakem heyetine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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