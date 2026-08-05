Kırklareli Valisi Turan, Demirköy'de sınır bölgesi çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü sınır bölgesinde yürütülen çalışmaları inceledi.



Turan, Bulgaristan sınırında yürütülen çalışmalar ile devam eden faaliyetlere ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan bilgi aldı.



Sınır güvenliğinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendiren Turan, vatanının huzuru, milletin güvenliği ve sınırların dokunulmazlığı için tüm kurumların özveriyle çalıştığını söyledi.



Sınır hattında yürütülen çalışmaların ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması açısından önem taşıdığını belirten Turan, görevlerini özveriyle yerine getiren personele başarı diledi.



Vali Turan'a 9. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile Demirköy Orman İşletme Müdür vekili Selçuk Karabağ da eşlik etti.

