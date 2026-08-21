Kırklareli Valisi Turan, fabrika ziyaretinde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde faaliyet gösteren bir rulman üretim fabrikasını ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde faaliyet gösteren bir rulman üretim fabrikasını ziyaret etti.
Fabrikanın üretim alanını gezen Turan, incelemelerde bulundu.
Turan, yürütülen çalışmalar ve üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak, işletmenin üretim kapasitesi ve istihdam olanaklarını değerlendirdi.
Kırklareli'nin üreten ve istihdam oluşturan bir kent olduğunu ifade eden Turan, Türkiye ekonomisine katkı sunan işletmeleriyle büyümeye devam ettiği belirtti.
Ziyarette Vali Turan'a, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da eşlik etti.
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