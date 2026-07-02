Kırklareli Valisi Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.
Giriş: 02.07.2026 - 08:55 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Valilik Roman Koordinatörü Kasım Ant ile iki aileyi ziyaret etti.
Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Turan, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.
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