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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Valilik Roman Koordinatörü Kasım Ant ile iki aileyi ziyaret etti.

        Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Turan, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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