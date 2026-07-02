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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay ve hakim Nejdet Tarhan'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay ve hakim Nejdet Tarhan'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, yeni görev yerlerine atanan Çınarbay ve Tarhan'a görevlerinde başarı diledi.

        Balaban, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        - Kaymakam Özderin, buğday hasadına katıldı

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, buğday hasadı katılarak incelemede bulundu.

        Özderin, Yeni Çeşme mevkisinde gerçekleştirilen buğday hasadını takip etti.

        Biçerdövere binen Özderin, buğday hasadına katıldı.

        Üreticilerden bilgi alan Özderin, verimli hasat sezonu temenni etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz da hazır bulundu.

        - Vize'de yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı

        Vize ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yıl sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

        Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, öğrenci başarıları, devamsızlık ve okul güvenliği, yaz dönemi eğitim faaliyetleri ile okulların fiziki durumları görüşüldü.

        - Katlı otopark ve hizmet ofisleri inşaatı sürüyor

        Lüleburgaz ilçesinde katlı otopark ve hizmet ofisleri inşaatı devam ediyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, inşaat alanını gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Şehir merkezindeki trafik ve otopark yoğunluğuna kalıcı bir çözüm ürettiklerini ifade eden Gerenli, inşaatın tamamlanmasıyla vatandaşların da günlük hayatının kolaylaşacağını belirtti.

        Gerenli, otopark sorununun yanı sıra modern hizmet ofislerinin de kente kazandırılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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