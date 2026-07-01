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        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Sefer Yılmaz, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve vatandaşlardan oluşan kortej, Kıyıköy Meydanı'ndan sahile yürüdü.

        Protokol üyelerinin Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneden deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Kırklareli Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

        İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarılı çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu ve deniz kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde yüzme yarışları düzenlendi.

        Tekneden denize atlayan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışı tamamlayamayan bazı yarışmacılar ise Sahil Güvenlik ekiplerince tekneye alındı.

        Programda yarışmacılar, denize bırakılan iki ördeği yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

        Etkinlikler kapsamında yumurta taşıma ve çuval yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Kutlamaların en çok ilgi gören bölümünde yaklaşık 30 yarışmacı, gres yağı sürülen 10 metre uzunluğundaki direğin ucunda bulunan Türk bayrağını almaya çalıştı.

        Bazı yarışmacıların direkte ilerlemek için yoğun çaba harcadığı mücadelede, yaklaşık 1 saatin ardından Arda Pala bayrağı almayı başardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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